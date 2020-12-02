Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На будівництві у Польщі загинув громадянин України

Середа, 2 грудня 2020, 15:03
На будівництві у Польщі загинув громадянин України

У місті Озімек, що на заході Польщі, під час будівельних робіт загинув громадянин України.

Про це "Укрінформу" повідомив пресофіцер пожежної служби Опольського воєводства Лукаш Новак, пише "Європейська правда".

За словами Новака, на чоловіка впала залізобетонна конструкція сходів.

Інформація про трагедію надійшла до рятувальників о 07:35 за київським часом. 

Залізобетонна конструкція, яку переміщував підйомний кран, зірвалася з тросів і впала на українця.

Рятувальники, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Причини трагедії з'ясовують поліція, прокуратура і Державна інспекція праці.

Як повідомлялося, у 2019 році українці стали групою, яка отримала найбільше посвідок на проживання в країнах-членах ЄС. Майже чотири з п'яти дозволів українцям видала Польща. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Польща
WSJ: Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24
Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною
На українсько-польському кордоні зросли черги
Останні новини
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
Усі новини...
Реклама: