На будівництві у Польщі загинув громадянин України

У місті Озімек, що на заході Польщі, під час будівельних робіт загинув громадянин України.

Про це "Укрінформу" повідомив пресофіцер пожежної служби Опольського воєводства Лукаш Новак, пише "Європейська правда".

За словами Новака, на чоловіка впала залізобетонна конструкція сходів.

Інформація про трагедію надійшла до рятувальників о 07:35 за київським часом.

Залізобетонна конструкція, яку переміщував підйомний кран, зірвалася з тросів і впала на українця.

Рятувальники, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Причини трагедії з'ясовують поліція, прокуратура і Державна інспекція праці.

Як повідомлялося, у 2019 році українці стали групою, яка отримала найбільше посвідок на проживання в країнах-членах ЄС. Майже чотири з п'яти дозволів українцям видала Польща.