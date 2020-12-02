Майже 70 іноземців уже оштрафували за порушення ПДР в Україні

Майже 70 іноземців-порушників ПДР отримали на кордоні з Україною копії постанов про адміністративний штраф.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Від 19 листопада запрацював спільний проєкт МВС і ДПСУ. Тепер іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, котрі їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, будуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

При в'їзді в Україну таких авто прикордонники вносять в базу даних номер машини, прізвище і ім’я водія та його паспортні дані. Якщо на цій машині перевищується швидкість, між Державною прикордонною службою і Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією.

Співробітники поліції складають постанову про порушення правил Дорожнього руху. Далі, після винесення, постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує на порушника під час перетину ним кордону.

Як уточнив речник ДПСУ Андрій Демченко, таким чином від початку реалізації проєкту 66 іноземців при виїзді з України вже отримали від прикордонників копії постанов про штраф. 8 порушників уже його сплатили.

Загалом іноземці мають 30 днів для сплати штрафу, в іншому випадку вони отримують заборону в’їзду в нашу країну.

Серед порушників, яким наразі доведені постанови, найбільше є громадян Молдови, Білорусі та РФ, а також Польщі.

Загалом станом на 2 грудня у базі даних ДПСУ наявна інформація про 420 таких порушників.