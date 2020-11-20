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МВС тепер може штрафувати за порушення ПДР водіїв авто на іноземній реєстрації

П'ятниця, 20 листопада 2020, 12:04
МВС тепер може штрафувати за порушення ПДР водіїв авто на іноземній реєстрації

Система автофіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, скоєні власниками авто на іноземній реєстрації.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якого цитує прсесслужба МВС

Пряма мова: "Цей проект реалізований разом із Держприкордонслужбою. Прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом.

Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника взявши їх з бази даних ДПСУ. Тепер відносно цих громадян поліцією винесені постанови про порушення правил дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам.

Прикордонники при виїзді з України авто іноземної реєстрації фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в'їзд в Україну".

 

Деталі: За словами заступника міністра, в разі, якщо власник авто на іноземних номерах - громадянин України відмовиться платити штраф,  документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Геращенко повідомив, що першими порушниками, зафіксованими системою, стали громадяни Білорусі та Молдови.

Що передувало: З 1 червня 2020 року запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР.

Українська правда

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Теми: МВСавто
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