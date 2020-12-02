Бойовики замінували позиції українських військ забороненими ПОМ-2 – ООС

2 грудня на Донбасі зафіксували два порушення "тиші" з боку російсько-окупаційних військ, серед яких – дистанційне мінування забороненими мінами.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета.

Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2".

Деталі: Бойових втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає.

Сапери ДСНС розмінували понад 7 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.