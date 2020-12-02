Українка намагалася ввезти з Дубаю діамантів на 17 млн
Середа, 2 грудня 2020, 17:15
Прикордонники викрили пасажирку, яка намагалася ввезти в Україну діамантів на 17 мільйонів гривень.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: За отриманою оперативниками ДПСУ інформацією в аеропорту "Бориспіль" ппрацівники СБУ та митниці зупинили жінку, яка спробувала ввезти в Україну дорогоцінні камені.
Жінка прибула до аеропорту рейсом із Дубаю. У кишені своїх штанів українка сховала 38 пакетиків з діамантами. Вага виявленого понад 50 грамів.
Попередня сума оцінки становить 17 мільйонів гривень.
Подальші заходи тривають, а на українку вже складено матеріали про порушення митних правил.
Нагадаємо: Нещодавно в аеропорту "Бориспіль" викрили "діамантових" мандрівників, які перевозили контрабандні камені на 15 мільйонів гривень.
Українська правда