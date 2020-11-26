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Діаманти в спідній білизні: українці везли з Туреччини коштовності на 15 мільйонів

Четвер, 26 листопада 2020, 15:38
Діаманти в спідній білизні: українці везли з Туреччини коштовності на 15 мільйонів

В аеропорту "Бориспіль" викрили "діамантових" мандрівників, які перевозили контрабандні камені на 15 мільйонів гривень.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Двоє громадян України – 50-річний чоловік та 43-річна жінка, прибули до Борисполя авіарейсом зі Стамбула.

Під час заходів контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Зазначається, що винахідливі українці заховали камінці у спідній білизні.

Усього охоронці кордону разом з митниками знайшли майже 40 грамів діамантів, різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шести пакетиках. Оціночна вартість "камінчиків" може сягати 15 мільйонів гривень. Діаманти вилучили для проведення експертизи.

 

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що оперативні співробітники Прикордонної служби завчасно здобули інформацію про наміри порушників незаконно перемістити такий товар через кордон.

В подальшому громадянами і знахідкою займалися працівники митниці щодо оформлення документів про порушення митних правил.

Українська правда

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Теми: контрабандаПрикордонна служба
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