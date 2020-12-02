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Голові "Партії угорців України" готують підозру – очільник Закарпаття

Середа, 2 грудня 2020, 23:49

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров розповів, що прокурори готують підозру голові "Товариства угорської культури Закарпаття" Василю Брензовичу.

Джерело: Петров в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Петрова: "Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями – вони впевнені, що буде підозра.

Деталі: На уточнення, чи йдеться про Брензовича, Петров відповів "Так. За результатами його діяльності".

Нагадаємо: У понеділок 30 листопада Служба безпеки України одночасно почала низку обшуків на Закарпатті

Найдовше обшукували будинок Брензовича – щонайменше 12 годин, з 9 ранку до 21 вечора. У КМКС кажуть, що санкцію на обшук дав Запорізький суд ще на початку минулого тижня. 

Детальніше про ситуацію у статті: Проти НАТО та "сепаратизму": як дії СБУ на Закарпатті створили проблеми для України

Теми: ЗакарпаттяУгорщинапрокуратура


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