Голові "Партії угорців України" готують підозру – очільник Закарпаття

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров розповів, що прокурори готують підозру голові "Товариства угорської культури Закарпаття" Василю Брензовичу.

Джерело: Петров в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Петрова: "Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями – вони впевнені, що буде підозра.

Деталі: На уточнення, чи йдеться про Брензовича, Петров відповів "Так. За результатами його діяльності".

Нагадаємо: У понеділок 30 листопада Служба безпеки України одночасно почала низку обшуків на Закарпатті.

Найдовше обшукували будинок Брензовича – щонайменше 12 годин, з 9 ранку до 21 вечора. У КМКС кажуть, що санкцію на обшук дав Запорізький суд ще на початку минулого тижня.

Детальніше про ситуацію у статті: Проти НАТО та "сепаратизму": як дії СБУ на Закарпатті створили проблеми для України