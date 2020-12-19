Президент пояснив, чому дороги будують в пандемію

Президент Володимир Зеленський вважає, що інфраструктура дуже важлива у боротьбі із пандемією, бо "швидкі почали добиратись до хворих швидко".

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко".

Деталі: Окрім того, дороги дозволили пожежним машинам оперативно добиратись до місць займання, зокрема під час лісових пожеж на Луганщині.

"А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива. Ми вже зробили, й це підтверджено, чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали", – пояснив Зеленський.

За його словами, в України є шанс за чотири-п'ять років побудувати всі інфраструктурні вузли.

Окремою темою президент виділив будівництво сполучення з окупованими територіями.

"Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ – контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ", – сказав Зеленський.