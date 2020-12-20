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У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

Неділя, 20 грудня 2020, 17:23
У Байдена планують покарати Росію за її роль у масштабній кібератаці – ЗМІ

Команда обраного президента США Джо Байдена розглядатиме кілька варіантів покарання Росії за її роль у масштабній кібератаці, якої зазнали низка урядових відомств США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда".

Може йтися як про нові фінансові санкції, так і заходи кіберстримування у відповідь. 

За словами співрозмовника агентства, команда обраного президента спробує напрацювати відповідь, яка буде достатньо сильною, але й не стане приводом для ескалації напруги між двома ядерними державами. 

Головною метою цих кроків буде створити механізм стримування та знизити ймовірність майбутніх спроб кібершпигунства. 

Співрозмовник агентства зазначив також, що більш конкретне обговорення питання розпочнеться лише після інавгурації Джо Байдена, коли президент і команда будуть мати доступ до всієї необхідної інформації, а також будуть знати більше про наслідки кібератаки. 

У четвер в інтерв’ю телеканалу CBS на запитання про те, як він реагуватиме на кібератаку, за якою ймовірно стояла Росія, Байден сказав, що "винних буде притягнуто до відповідальності", пообіцявши фінансові наслідки для причетних фізичних та юридичних осіб. 

Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявив про причетність Росії до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року.

Внаслідок кібератаки постраждали щонайменш декілька федеральних відомств. 14 грудня Вашингтон підтвердив, що цілями стали американське міністерство фінансів і Національне управління з телекомунікацій і інформації.

За інформацією CNN, на цей час відомо, що атаки зазнали також Держдеп, Департамент внутрішньої безпеки, Департаменти з питань сільського господарства, торгівлі, енергетики. Експерти продовжують встановлювати, чи змогли зловмисники отримати доступ до якоїсь інформації.  

У Російській Федерації всі звинувачення відкидають.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденРосіяСША
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