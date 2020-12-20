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У Багдаді ракетами "Катюша" обстріляли посольство США – ЗМІ

Неділя, 20 грудня 2020, 21:58

В Багдаді ввечері у неділю, 20 грудня, обстріляли американське посольство.

Джерело: Deutsche Welle, AFP з посиланням на співрозмовників у службі безпеки країни, телеканал "Аль-Арабія"

Деталі: Поблизу посольства США впали щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в довколишні житлові квартали.

За даними місцевих ЗМІ, по посольству були випущені ракети з установок залпового вогню типу "Катюша". Установки тактичної ППО, розгорнутої для охорони посольства, намагалися перехопити запущені ракети. Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.

Телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах "зеленої зони" Багдада, де розташовані дипломатичні місії та урядові установи. За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет. Поблизу посольства були виставлені кордони силовиків.

Теми: ІракСША


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