Українці вважають політиком і "невдахою" року президента Зеленського

28% українців вважають "невдахою" року президента Володимира Зеленського, водночас майже 15% назвали Зеленського політиком року.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" імені Кучеріва спільно з КМІС

Деталі: Найчастіше політиком року українці називають чинного президента, але він же очолив і народний рейтинг "невдах" року.

Соціологи відзначають, що у 2020-му році Україна можна сказати залишилася без політика року.

Хоча відносну більшість у цій номінації українці віддали Зеленському, але його назвали політиком року лише 15%.

Інших політиків згадують ще менше – друге місце посідає попередній президент Петро Порошенко, якого вважають політиком року 9%.

Водночас, обидва політики очолюють народний рейтинг "Невдаха року" – Зеленського вважають невдахою року 28%, а Порошенка – 14%, решту згадують менш ніж 5%.

У минулому році Зеленського політиком року вважали 46% українців.

Дослідження проводив Фонд "Демініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю face-to-face. Було опитано 2004 респондентів, які проживають у 131 населеному пункті України.

Статистична похибка не перевищує 3,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.