Українці вважають політиком і "невдахою" року президента Зеленського
28% українців вважають "невдахою" року президента Володимира Зеленського, водночас майже 15% назвали Зеленського політиком року.
Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" імені Кучеріва спільно з КМІС
Деталі: Найчастіше політиком року українці називають чинного президента, але він же очолив і народний рейтинг "невдах" року.
Соціологи відзначають, що у 2020-му році Україна можна сказати залишилася без політика року.
Хоча відносну більшість у цій номінації українці віддали Зеленському, але його назвали політиком року лише 15%.
Інших політиків згадують ще менше – друге місце посідає попередній президент Петро Порошенко, якого вважають політиком року 9%.
Водночас, обидва політики очолюють народний рейтинг "Невдаха року" – Зеленського вважають невдахою року 28%, а Порошенка – 14%, решту згадують менш ніж 5%.
У минулому році Зеленського політиком року вважали 46% українців.
Дослідження проводив Фонд "Демініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю face-to-face. Було опитано 2004 респондентів, які проживають у 131 населеному пункті України.
Статистична похибка не перевищує 3,3%.
Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.