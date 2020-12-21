Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці вважають політиком і "невдахою" року президента Зеленського

Понеділок, 21 грудня 2020, 11:47
Українці вважають політиком і невдахою року президента Зеленського
фото: Ельдар Сарахман УП

28% українців вважають "невдахою" року президента Володимира Зеленського, водночас майже 15% назвали Зеленського політиком року.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" імені Кучеріва спільно з КМІС

Деталі: Найчастіше політиком року українці називають чинного президента, але він же очолив і народний рейтинг "невдах" року.

Соціологи відзначають, що у 2020-му році Україна можна сказати залишилася без політика року.

Хоча відносну більшість у цій номінації українці віддали Зеленському, але його назвали політиком року лише 15%.

Інших політиків згадують ще менше – друге місце посідає попередній президент Петро Порошенко, якого вважають політиком року 9%.

Водночас, обидва політики очолюють народний рейтинг "Невдаха року" – Зеленського вважають невдахою року 28%, а Порошенка – 14%, решту згадують менш ніж 5%.

У минулому році Зеленського політиком року вважали 46% українців.

 
 

Дослідження проводив Фонд "Демініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю face-to-face. Було опитано 2004 респондентів, які проживають у 131 населеному пункті України.

Статистична похибка не перевищує 3,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Українська правда
Теми: Зеленськийопитуваннярейтингпрезидентсоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Останні новини
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
Усі новини...
Реклама: