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У Греції заборонили колядувати, щоб стримати коронавірус

Вівторок, 22 грудня 2020, 19:37

Грецька цільова група з коронавірусу заборонила традиційне колядування в цей різдвяний сезон, щоб запобігти поширенню Covid-19.

Про це повідомив заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Хардаліас сказав, що церквам буде дозволено відкриватися для віруючих тільки на Різдво, Новий рік і Богоявлення 6 січня, з обмеженнями на кількість людей, що допускаються всередину в залежності від розміру церкви.

За його словами, дозволена кількість віруючих в невеликих церквах складе 25 осіб, а у великих соборах - 50. Використання маски буде обов'язковим протягом усього ритуалу.

Комендантська година з 9 вечора до 5 ранку залишиться в силі, сказав він.

Хардаліас сказав, що поліція буде проводити посилені перевірки, щоб забезпечити дотримання цих заходів у святковий період.

Раніше у вівторок грецька влада оголосила про 83 смерті від коронавірусу за останні 24 години. Вона також оголосила про 853 нових випадки захворювання.

"Українська правда" у Threads

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