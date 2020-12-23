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Зеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Середа, 23 грудня 2020, 10:33
Зеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Президентський рейтинг все ще очолює Володимир Зеленський, його попередник Петро Порошенко – на другому місці.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Якби вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Порошенка  проголосували б 14,3%.

За Юрія Бойка – 10,1%, Юляю Тимошенко – 9,8%. Віктора Медведчука – 7,7%, Володимира Гройсмана – 6,4%, Ігоря Смешка – 6,0%, Дмитра Разумкова – 4,1%, Олега Ляшка – 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%.

 

Рейтинг довіри серед національних політиків теж очолює президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 56%.

30% опитаних довіряють Віталію Кличку, водночас 58% - йому не довіряють. Гройсману довіряють – 29%, не довіряють - 61%. Разумкову – 27% і 30% відповідно (ще 27% - його не знають). Тимошенко – довіряють 25%, не довіряють – 73%. Бойку – 24% та 55% відповідно (17% – його не знають). Порошенку – 23% і 74%, Медведчуку – 19% та 66% (12% – не знають). Чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, чверть не знають його і більше половини – йому не довіряють.

 

Опитування проведене 16-20 грудня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкорейтингопитування
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