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Прем'єр Молдови заявив про відставку уряду

Середа, 23 грудня 2020, 10:56
Прем'єр Молдови заявив про відставку уряду

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що виступає з пропозицією про відставку уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Кіку сподівається, що процедура відставки уряду і прем'єр-міністра буде проведена в найкоротші терміни.

Він зазначив, головною метою керівництва країни зараз є розпуск парламенту. І одним зі способів розпуску парламенту є відставка уряду. "У цих умовах ми сьогодні обговорили, і я запропонував мою відставку і відставку уряду", - сказав Кіку.

Уряд Кіку було сформовано в листопаді 2019 року.

Тепер кабмін буде тимчасово виконувати обов'язки до призначення нового уряду. Пропонувати кандидатуру нового прем'єра, схоже, буде новий президент Мая Санду, яка вступить на посаду після інавгурації 24 грудня.

У разі, якщо в парламенті з'явиться офіційно оформлена парламентська більшість, кандидата в прем'єри запропонують вони.

Партія Санду "Дія та солідарність" вимагала відставку уряду ще від початку грудня.

Нагадаємо, 3 грудня парламент Молдови, більшість у якому мають Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона та "Шор", схвалив низку суперечливих законопроєктів, зокрема - про позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки, що обмежить повноваження Маї Санду, і, попередньо - про надання офіційного статусу російській мові та повернення дозволу на трансляцію російських програм. 

Читайте також: Повний Додон: як проросійські сили руйнують Молдову напередодні інавгурації Маї Санду

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдовапрем'єр
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