Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Італії від COVID померли вже понад 70 тисяч людей, рекорд в Європі

Середа, 23 грудня 2020, 21:46

В середу Італія повідомила про 553 нові смерті, пов'язані з коронавірусом - таким чином загальне число загиблих від початку епідемії перевищило 70 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

В Італії з початку епідемії принаймні  у 1 991 278 осіб підтвердили коронавірус, за минулу добу зафіксували 14 522 нових випадки.

Італія стала п'ятою країною в світі, де число смертей перевищило 70 тисяч осіб. Оновлене число жертв склало 70 395 людей, що є найвищим показником в Європі.

Кількість тестів, проведених за минулу добу, зросла до 175 364 у порівнянні з 166 205 днем раніше.

Госпіталізованих з Covid-19 в середу було 24 546 осіб, що на 402 менше, ніж днем раніше. 

У відділення інтенсивної терапії надійшло 216 нових пацієнтів в порівнянні з 201 у вівторок.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЛерос оприлюднив частину "плівок Єрмака": у них фігурує новопризначений міністр

Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом

AstraZeneca подала запит на реєстрацію своєї вакцини – саме її може отримати Україна

Україна може отримати від COVAX 16 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Уряд спростив переїзд в Україну білоруських спеціалістів

ІнфографікаЗеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Усі новини...
Останні новини
23:13
Зеленський підписав закон про покарання за брехню у декларації
22:51
У Британії найбільша кількість смертей від коронавірусу з кінця квітня
22:20
Новини економіки: кредит від Deutsche Bank, держборг
22:08
відеоЛерос оприлюднив частину "плівок Єрмака": у них фігурує новопризначений міністр
21:55
До кінця року Україна залучить кредит від Deutsche Bank до 350 млн доларів
21:46
В Італії від COVID померли вже понад 70 тисяч людей, рекорд в Європі
21:35
Через посилений карантин: НБУ скасував комісію при виплатах ковідної допомоги
21:22
Новини 23 грудня: свіжий президентський рейтинг, прощання з Кернесом
21:07
Офіційний курс на 24 грудня: гривня ослабла
20:52
"Кілок в серце Nord Stream-2": США готують нові санкції проти російського газопроводу – ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!