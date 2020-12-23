У Британії найбільша кількість смертей від коронавірусу з кінця квітня

У Великій Британії зафіксовано найвищий щоденний ріст смертності від коронавірусу з кінця квітня і другий день поспіль рекордне зростання захворюваності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Число смертельних випадків - 744 - є найвищим щоденним показником з 29 квітня, а збільшення числа випадків - 39 237 - є найвищим з початку пандемії.

При цьому у вівторок повідомлялося про 36 804 нових випадків коронавірусу, що теж було рекордним показником.

Загальна кількість підтверджених коронавірусних інфекцій у Британії зараз становить 2 149 551, в той час як число смертей протягом 28 днів після позитивного тесту досягло 69 051.

Але остання цифра зростає до 79 349, якщо врахувати всі смертельні випадки з COVID-19 в свідоцтві про смерть.

Раніше повідомлялося, що уряд Британії вирішив поширити максимальний рівень карантинних обмежень на більшу кількість районів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.

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