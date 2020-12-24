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Парламент Румунії затвердив новий уряд

Четвер, 24 грудня 2020, 10:27

Парламент Румунії затвердив склад нового уряду на чолі з прем’єр-міністром Флоріном Кицу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Romania TV.

За затвердження уряду проголосували 260 депутатів, 186 висловилися проти.

Уряд складається з членів правоцентристської коаліції, сформованої Націонал-ліберальною партією колишнього прем’єра Людовіка Орбана, Альянсу "USR-PLUS" та Демократичного союзу угорців Румунії.

Новий кабінет міністрів складається з 18 міністерств та матиме двох віцепрем'єрів без портфеля, в особі Дана Барни, лідера альянсу USR-PLUS та Келемена Хунора, лідера Демократичного союзу угорців Румунії.

У новому уряді зберегли свої посади міністр оборони Ніколае Чуке та міністр закордонних справ Богдан Ауреску. Для України це – непогана новина, адже обидва міністри налагодили діалог зі своїми українськими колегами, і можна говорити про те, що він не перерветься через урядові ротації.

Детальніше читайте у статті: Орбана замінили на Кицу: чого очікувати Україні від нового уряду Румунії

Теми: РумуніяКабінет міністрів


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