Київський парк віддали під забудову ексдепутату Зубику 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України 21 грудня зареєструвала дозвіл на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Генерала Жмаченка, 20 у Дніпровському районі Києва – по факту це буде житловий комплекс на ділянці, яку Київрада у вересні визнала парком.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, офіційного сайту Київради, Містобудівного кадастру та Кадастрової карти України

Деталі: Заявником на видачу дозволу ДАБІ була релігійна громада: Помісна церква християн віри євангельської "Християнська Надія".

Вона ж у червні цього року отримала містобудівні умови та обмеження (МУО) на завершення будівництва духовно-благодійного комплексу з пристосуванням під багатофункціональний комплекс висотою до 73,5 м (близько 25 поверхів) на комунальній ділянці площею 4,24 га на вул. Генерала Жмаченка, 20.

Відповідно до Генплану столиці ця ділянка є територією громадських будівель і споруд, де будівництво житла не дозволяється. У самих МУО чітко прописано, що в об’єкті не розраховується допустима щільність населення для об’єкта, оскільки такі дані потрібні лише для житлової забудови.

Разом з тим, у дозволі ДАБІ вказано тип об’єкта на вул. Жмаченка, 20 – будинки багатоквартирні масової забудови, площа житлового будинку – 46,6 тис кв м. Тобто генпідрядник "Будівельна компанія "Інтергал-Буд" колишнього нардепа Володимира Зубика під виглядом "багатофункціонального комплексу" планує збудувати на ділянці житловий будинок.

Крім того, на сьогодні у релігійної громади відсутнє право користування ділянкою на вул. Жмаченка, 20, адже 24 вересня Київрада прийняла рішення про розірвання договору оренди з церквою і надання ділянці статусу парку. Відповідно до ч. 3 ст. 44 Регламенту Київради, це рішення набуло чинності з моменту прийняття. Однак воно досі не оприлюднене на сайті Київради.

Як повідомляють місцеві активісти, чиновники "навіть на звернення народних депутатів відповідають відписками не надаючи підписаний проект рішення", тоді як "знищення майже 4 га зеленої зони за адресою вул. Генерала Жмаченка, 20 стає реальністю".

Наведені вище суперечності мали б стати причиною для відмови у видачі дозволу ДАБІ, однак документ був виданий.

Довідка: У жовтні 2018 року Департамент містобудування КМДА спочатку видав незаконні МУО на будівництво житлових будинків на вул. Генерала Жмаченка, 20, а після виникнення суспільного резонансу просто підмінило їх на відмову у видачі.

Власниками ТОВ "Будівельна компанія "Інтергал-Буд" є дочірнє підприємство "Інтергал-буд" ТОВ "Фірма "Інтергал" (99,99%) та Ігор Кухар (0,01%).

Власником дочірнього підприємства є пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інтергалбудінвест" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент".

ПАТ "Інтергалбудінвест" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент". Власником ТВО "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" значиться Сергій Чумак, а керівником – Валерій Кулаков.

Кулаков на парламентських виборах 2012 року був довіреною особою тодішнього нардепа Володимира Зубика (входив до фракції "Партії регіонів", пізніше – групи "Відродження"). Також Кулаков допомагав Зубику з 5 по 8 скликання ВР. У вересні 2019 року Зубик став президентом Асоціації "Підприємств будівельників "Інтергал-Буд", створеної у 2018 році.

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