Москва пригрозила Латвії через "утиски" російськомовних ЗМІ

В РФ заявили, що змушені розглянути можливість застосування заходів у відповідь щодо Латвії через начебто триваючі утиски російських ЗМІ з боку влади.

Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи слова глави профільного регулятора Латвії про можливість прийняття в найближчі місяць-півтора рішення обмежити трансляцію телеканалу "Росія-РТР" на території країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Ми з жалем констатуємо, що російська сторона змушена розглянути можливість застосування заходів у відповідь у зв'язку з триваючими і набуваючими все більш недружній характер кроками латвійського керівництва щодо російських ЗМІ", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що латвійська поліція провела санкціоновані судом процесуальні дії щодо семи осіб в Ризі та її околицях у зв'язку з підозрами в порушенні міжнародних санкцій.

Співробітники правоохоронних органів Латвії провели обшуки і затримали кількох співробітників інформаційного агентства Baltnews. Крім того, був затриманий проросійський політичний активіст Володимир Ліндерман. Про обшук і затримання Володимира Ліндермана повідомила партія Російський союз Латвії. За даними РСЛ, у Ліндермана було вилучено все обладнання-комп'ютер, телефон, диски, а також банківські карти.

У червні 2020 року Національна рада з електронних ЗМІ Латвії прийняла рішення заборонити трансляцію в Латвії семи телеканалів групи RT, яка раніше діяла під брендом Russia Today. Своє рішення регулятор пояснив тим, що ці канали "знаходяться під фактичним контролем і одноосібним наглядом" Дмитрія Кисельова, який знаходиться під санкціями ЄС.