Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина заявила про ефективність китайської вакцини Sinovac на 91%

П'ятниця, 25 грудня 2020, 13:28
Туреччина заявила про ефективність китайської вакцини Sinovac на 91%

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що проміжні результати випробувань третьої фази показали ефективність вакцини проти COVID-19 від китайської Sinovac на 91,25%. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Він додав, що Туреччина буде використовувати цей препарат для масової вакцинації.

За словами міністра, перша партія у 3 мільйони доз вакцини прибуде до Туреччини 28 грудня.

Анкара підписала угоду про покупку в цілому 50 мільйонів доз китайської вакцини.

"Тепер ми впевнені, що вакцина ефективна і безпечна для турецького народу", - сказав Коджа.

Близько 9 мільйонів осіб повинні пройти вакцинацію на першому етапі. Щеплення можна буде робити приблизно 1,5 або навіть 2 мільйонам людей щоденно, заявив міністр. 

Випробування китайської вакцини в Туреччині почалися 14 вересня і в них взяли участь понад 7000 добровольців. Результати випробування, оголошені в четвер, засновані на даних 1322 осіб.

Sinovac - перший китайський виробник вакцин, що опублікував докладні відомості про пізні стадії клінічних випробувань.

Sinovac також підписав угоди про постачання вакцини CoronaVac з Індонезією, Бразилією, Чилі та Сінгапуром і веде переговори з Філіппінами та Малайзією.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинавакцинаціякоронавірусКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Туреччина
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: