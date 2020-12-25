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Туреччина заявила про ефективність китайської вакцини Sinovac на 91%

П'ятниця, 25 грудня 2020, 14:28

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що проміжні результати випробувань третьої фази показали ефективність вакцини проти COVID-19 від китайської Sinovac на 91,25%. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Він додав, що Туреччина буде використовувати цей препарат для масової вакцинації.

За словами міністра, перша партія у 3 мільйони доз вакцини прибуде до Туреччини 28 грудня.

Анкара підписала угоду про покупку в цілому 50 мільйонів доз китайської вакцини.

"Тепер ми впевнені, що вакцина ефективна і безпечна для турецького народу", - сказав Коджа.

Близько 9 мільйонів осіб повинні пройти вакцинацію на першому етапі. Щеплення можна буде робити приблизно 1,5 або навіть 2 мільйонам людей щоденно, заявив міністр. 

Випробування китайської вакцини в Туреччині почалися 14 вересня і в них взяли участь понад 7000 добровольців. Результати випробування, оголошені в четвер, засновані на даних 1322 осіб.

Sinovac - перший китайський виробник вакцин, що опублікував докладні відомості про пізні стадії клінічних випробувань.

Sinovac також підписав угоди про постачання вакцини CoronaVac з Індонезією, Бразилією, Чилі та Сінгапуром і веде переговори з Філіппінами та Малайзією.

Теми: ТуреччинавакцинаціякоронавірусКитай


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