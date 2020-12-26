Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Туреччина змінює правила в'їзду туристів

Субота, 26 грудня 2020, 12:44

Туреччина, починаючи з 28 грудня, вимагатиме негативні ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають авіатранспортом, і починаючи з 30 грудня – від мандрівників, які прибувають також наземним і морським транспортом.

Про це заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Тест має бути зроблений не пізніше як за 72 години до вильоту пасажира.

"Інакше їм не буде дозволено в'їхати в країну", - написав Фахреттін Коджа в своєму Твіттері. Це має стати одним із заходів, спрямованих на припинення поширення коронавірусу.

У письмовій заяві Коджа заявив, що Туреччина стежить за найсучаснішими науковими розробками і вживає необхідних заходів для підтримки контролю над пандемією COVID-19, яка продовжує загрожувати світу.

"Ті, хто не представить негативні результати ПЛР-тесту, не будуть допущені в літак по дорозі до Туреччини", - додав він.

За словами міністра нові заходи щодо мандрівників необхідні у зв'язку із зростанням числа випадків захворювання в усьому світі і прискоренням пандемії.

"Ті, хто не представить негативний тест на прикордонному посту при в'їзді в нашу країну, будуть поміщені в карантин за адресами, де вони проживають. Цей захід діятиме до 1 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Раніше Національний флагманський перевізник Turkish Airlines також оголосив, що зобов'язує всіх пасажирів міжнародних рейсів представити негативні результати ПЛР-тесту на вірус, отримані протягом останніх 72 годин перед посадкою.

Досі Туреччина лишалася однією з небагатьох країн, яка допускала туристів без істотних обмежень.

Теми: Туреччинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС

Зеленський призначив очільника Івано-Франківщини

Прикордонники порахували "тонни зброї" на кордоні з Білоруссю

Подаровану Лаврову ікону тепер треба повернути Україні – посольство в Боснії

COVID-19: в Україні менше нових випадків і смертей, але більше госпіталізацій

Київ відреагував на заяви Лукашенка про "зброю з України"

Усі новини...
Туреччина
Туреччина змінила правила для туристів
Туреччина заявила про ефективність китайської вакцини Sinovac на 91%
У Туреччині заявили про рекордне число померлих від коронавірусу за добу
Останні новини
12:51
Кредит київському метрополітену від ЄБРР: перший аукціон проведуть у березні
12:44
Туреччина змінює правила в'їзду туристів
12:37
На Херсонщині військовий помер після бійки з цивільними
12:28
Під час стрілянини в Берліні поранені четверо людей
12:22
Степанов сподівається на "трансплантаційну незалежність" через 3 роки
12:04
Поділ Укрзалізниці: стало відомо, які філії увійдуть в бізнес-вертикаль вантажоперевезень
11:37
Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС
11:14
У Києві за вихідний виявили мало хворих на COVID-19
10:46
Прем’єр Вірменії погодився на проведення дострокових виборів у 2021 році
10:34
Зеленський призначив очільника Івано-Франківщини
Усі новини...