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Туреччина змінює правила в'їзду туристів

Субота, 26 грудня 2020, 11:44
Туреччина змінює правила в'їзду туристів

Туреччина, починаючи з 28 грудня, вимагатиме негативні ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають авіатранспортом, і починаючи з 30 грудня – від мандрівників, які прибувають також наземним і морським транспортом.

Про це заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Тест має бути зроблений не пізніше як за 72 години до вильоту пасажира.

"Інакше їм не буде дозволено в'їхати в країну", - написав Фахреттін Коджа в своєму Твіттері. Це має стати одним із заходів, спрямованих на припинення поширення коронавірусу.

У письмовій заяві Коджа заявив, що Туреччина стежить за найсучаснішими науковими розробками і вживає необхідних заходів для підтримки контролю над пандемією COVID-19, яка продовжує загрожувати світу.

"Ті, хто не представить негативні результати ПЛР-тесту, не будуть допущені в літак по дорозі до Туреччини", - додав він.

За словами міністра нові заходи щодо мандрівників необхідні у зв'язку із зростанням числа випадків захворювання в усьому світі і прискоренням пандемії.

"Ті, хто не представить негативний тест на прикордонному посту при в'їзді в нашу країну, будуть поміщені в карантин за адресами, де вони проживають. Цей захід діятиме до 1 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Раніше Національний флагманський перевізник Turkish Airlines також оголосив, що зобов'язує всіх пасажирів міжнародних рейсів представити негативні результати ПЛР-тесту на вірус, отримані протягом останніх 72 годин перед посадкою.

Досі Туреччина лишалася однією з небагатьох країн, яка допускала туристів без істотних обмежень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинакоронавірус
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