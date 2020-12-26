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Угорщина першою з країн ЄС розпочала вакцинацію від COVID-19

Субота, 26 грудня 2020, 16:23

Угорщина випередила своїх побратимів по ЄС, почавши вакцинацію проти COVID - 19 в суботу, за день до початку розгортання вакцинації в таких країнах, як Франція і Німеччина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Масова вакцинація по всьому Європейському Союзу, де проживає майже 450 мільйонів осіб, стане вирішальним кроком на шляху до припинення пандемії, яка забрала життя понад 1,7 мільйона людей по всьому світу, завдала шкоди економіці і знищила підприємства і робочі місця.

Угорщина ввела вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech, передовим працівникам лікарень столиці Будапешта після отримання першої партії доз, достатніх для вакцинації 4875 осіб, повідомило державне інформаційне агентство MTI.

Першою, кому зробили укол, була Адрієнна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешта.

Угорщина повідомила про 315 362 випадки захворювання COVID -19 з 8951 смертельним результатом. Більше 6000 людей все ще перебувають у лікарнях з COVID-19.

Угорська вакцинація почалася за день до того, як інші країни, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Австрію, Португалію та Іспанію, планують почати масову вакцинацію.

Як повідомлялося, вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю 27 грудня.

Теми: Угорщинавакцинаціякоронавірус


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