Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина першою з країн ЄС розпочала вакцинацію від COVID-19

Субота, 26 грудня 2020, 15:23
Угорщина першою з країн ЄС розпочала вакцинацію від COVID-19

Угорщина випередила своїх побратимів по ЄС, почавши вакцинацію проти COVID - 19 в суботу, за день до початку розгортання вакцинації в таких країнах, як Франція і Німеччина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Масова вакцинація по всьому Європейському Союзу, де проживає майже 450 мільйонів осіб, стане вирішальним кроком на шляху до припинення пандемії, яка забрала життя понад 1,7 мільйона людей по всьому світу, завдала шкоди економіці і знищила підприємства і робочі місця.

Угорщина ввела вакцину, розроблену Pfizer і BioNTech, передовим працівникам лікарень столиці Будапешта після отримання першої партії доз, достатніх для вакцинації 4875 осіб, повідомило державне інформаційне агентство MTI.

Першою, кому зробили укол, була Адрієнна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешта.

Угорщина повідомила про 315 362 випадки захворювання COVID -19 з 8951 смертельним результатом. Більше 6000 людей все ще перебувають у лікарнях з COVID-19.

Угорська вакцинація почалася за день до того, як інші країни, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Австрію, Португалію та Іспанію, планують почати масову вакцинацію.

Як повідомлялося, вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю 27 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинавакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

Усі новини...
Угорщина
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"
Останні новини
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фотоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
Усі новини...
Реклама: