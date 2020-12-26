Пандемія коронавірусу не буде останньою: глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що епідемія Covid-19 не буде останньою, тому країни повинні зміцнювати свої системи охорони здоров'я і бути готовими до нових надзвичайних ситуацій.

Джерело: Гебреісус, якого цитує AFP

Деталі: На думку керівника ВООЗ, коронавірусна криза не буде останньою пандемією, і спроби вберегти здоров'я людей приречені на невдачу без вирішення глобальних проблем, таких як зміни клімату та захист тварин.

Гебреісус також засудив недалекоглядну розтрату грошей на точкову боротьбу зі спалахами хвороби, коли нічого не робиться для підготовки до наступного спалаху.

Він нагадав, що в першому щорічному звіті Глобальної ради з питань моніторингу готовності світу до надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я за вересень 2019 року, опублікованому за кілька місяців до спалаху коронавірусу, було застереження, що світ не готовий до потенційно руйнівних пандемій.

Пряма мова: "Історія говорить нам, що нинішня пандемія не буде останньою, і що епідемії є об'єктивною реальністю. Пандемія висвітлила тісний зв'язок між здоров'ям людей, тварин і планети".

Додатково: Згідно з даними з офіційних джерел, від коронавірусу вже загинули не менше 1,75 мільйона людей, і з моменту спалаху, зареєстрованого в Китаї в грудні минулого року, було зафіксовано майже 80 мільйонів випадків зараження.

Гебрейесус резюмував, що наслідки пандемії виходять далеко за рамки самої хвороби і "мають далекосяжні наслідки для суспільства і (світової - УП) економіки".