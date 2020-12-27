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Українську ікону, подаровану Лаврову, вивезли з Донбасу через Росію

Неділя, 27 грудня 2020, 10:12
Українську ікону, подаровану Лаврову, вивезли з Донбасу через Росію

Ікона, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сєргєю Лаврову, була вивезена з Донбасу через Росію та Сербію.

Про це розповів колишній глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської Драган Савіч в інтерв'ю депутату від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) у парламенті РС Небойше Вукановичу, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

Вуканович опублікував розмову з Савичем в своєму блозі. Той розповів, що 29 травня 2018 року в Баня-Луці ікону Додіку, який тоді був президентом Республіки Сербської, подарував Душко Вукотич, голова Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської.

"Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград", - сказав Савич, додавши, що він не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери для цього, як це зазвичай буває за таких обставин.

Згідно із оприлюдненою інформацією, Вукотич поїхав на Донбас у 2018 році в якості голови Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської для участі у засіданні об'єднання "Спадкоємці Перемоги". Ця організація активно працює в окупованих Криму та Донбасі. Представники "влади" Луганська та Донецька нібито і передали очільнику сербських ветеранів ікону із зображенням Святого Миколая, яку він потім привіз Додіку.

Тим самим спростовано заяву представників Додіка про те, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

Напередодні Радован Ковачевич, радник Додіка, в телеінтерв'ю заявив, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

"Яка сімейна ікона, це все брехня і шахрайство", - сказав Савич, коментуючи цю розповідь.

Сам Вукотич ні підтвердив, ні спростував звинувачення на свою адресу, заявивши лише, що розслідування має вести Інтерпол.

"Я не маю наміру захищатись і тим самим годувати різних божевільних! Всім відомо, що Інтерпол працює над цією справою. Це найбільша у світі безпекова агенція! Нехай люди роблять свою роботу! Я завжди доступний їм, а також усім агенціям держави, де багато хто з нас живе серед безумців, що прагнуть уваги медіа!", - сказав Вукотич журналістам.

Тим часом ікону, яку Лавров вирішив повернути, вже передано посольству БіГ у Москві, після чого посол Боснії Желько Самарджия привіз її в Сараєво в п’ятницю та передав безпосередньо соратникам Додіка. Кабінет Додіка оголосив, що наразі ікона зберігається в сейфі.

Посольство України в БіГ попросило офіційно пояснити, як ікона потрапила до Боснії, зазначивши, що цілком логічно повернути ікону в Україну, оскільки вона є її власністю.

Читайте детальніше: Крадіжка для Лаврова: як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах

"Українська правда" в Threads

Теми: скандалЛавровокупаціяДонбас
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