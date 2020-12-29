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Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини

Вівторок, 29 грудня 2020, 11:03

У понеділок Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V".

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Партія вакцини була завезена до Угорщини вантажівкою зі Словаччини і, за планом, транспортована до Національного центру громадського здоров'я під охороною поліції.

"Угорські експерти матимуть ще одну можливість вирішити, яким чином використовуватимуть вакцину", - зазначив Сійярто.

Росія завершила клінічні випробування вакцини з 40 тисячами добровольців і препарат продемонстрував ефективність на 91,4%, сказав Сійярто.

Угорські лікарі та експерти раніше відвідували російські виробничі потужності для вакцини

У суботу, за день до офіційного початку кампанії з вакцинації у ЄС, Угорщина почала робити перші щеплення вакциною Biontech/Pfizer.

У листопаді Єврокомісія заявила, що Угорщина має право використовувати російську вакцину "Спутнік V".

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Теми: Угорщинакоронавірусвакцинація
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