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Словенія профілактично зупинила роботу своєї АЕС через землетрус у Хорватії

Вівторок, 29 грудня 2020, 14:54

Словенія з міркувань обережності призупинила роботу своєї атомної електростанції у Кршко після 6-бального землетрусу у сусідній Хорватії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTVSLO.

Роботу АЕС призупинили невдовзі після землетрусу, що є стандартною процедурою у разі сильних землетрусів. Також після цього парламент країни тимчасово призупиняв роботу. 

Столиця Словенії Любляна розташована приблизно за 150 км від орієнтовного епіцентру землетрусу. Прем’єр Янес Янша повідомив, що, за попередніми даними, у Словенії обійшлося без серйозних руйнувань. 

"Проте надходять повідомлення про пошкодження фасадів будівель, дзвіниць та коминів житлових будинків", - зазначив він. 

Прем’єр повідомив також, що у 2021 році країна проведе загальнонаціональне тренування з реагування на землетруси, що потенційно можуть статися у майбутньому. 

Як вже повідомлялося, сьогодні у Хорватії стався третій за останні два дні землетрус силою понад 6 балів за шкалою Ріхтера. Його відчули на всій території країни.

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Теми: Хорватіянадзвичайна подія
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