Brexit: Рада ЄС дала "зелене світло" для тимчасової дії торгової угоди з Британією

Рада ЄС погодила рішення про тимчасову дію угоди про торгові відносини з Британією після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби.

"Рада сьогодні погодила шляхом письмової процедури рішення про підписання угоди ЄС та Британії про торгівлю та співпрацю і її тимчасове застосування з 1 січня 2021 року, в очікуванні згоди Європарламенту і висновку Євроради у наступному році", - зазначають у повідомленні.

Напередодні рішення про тимчасове застосування угоди затвердили посли ЄС. Підписання документа очікується 30 грудня. З боку ЄС його підпишуть президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, з боку Британії - прем’єр Борис Джонсон.

Нагадаємо, Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом про подальші торгові відносини після Brexit 24 грудня, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Детальніше про це читайте у статті: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення.