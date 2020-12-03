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Позитивна динаміка і рекорд одужань від COVID-19 в Україні 

Четвер, 3 грудня 2020, 08:18
Telegram Коронавірус у регіонах

2 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 14 496 особам, одужала рекордна кількість людей – 15 372, госпіталізували 1 739 осіб, не змогли врятувати 243 пацієнтів. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "Друзі, другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року".

 

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Серед тих 15,3 тисяч нових хворих: 745 дітей та 614 медпрацівників.

Темпи прискорення передачі коронавірусної хвороби дещо спали в порівнянні з попередніми тижнями – імовірно, це наслідок карантину вихідного дня.

 
Динаміка за новими випадками COVID-19 в Україні
УП

За минулу добу в Україні зробили 72 678 тестувань: методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506. Загалом із березня проведено вже 4 654 206 тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції, за якими в нас діагностують коронавірус.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 772 760 осіб, із них 384 426 осіб одужали, а 12 960 померли.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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