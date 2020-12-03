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Степанов заявив про успіх карантину вихідного дня

Четвер, 3 грудня 2020, 09:12
Степанов заявив про успіх карантину вихідного дня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що карантин вихідного дня дав результат, хоча українці не дуже дотримувалися обмежень і це лише попередні оцінки.

Джерело: Степанов на брифінгу 3 грудня 

Пряма мова: "У нас за минулу добу 14 496 захворівших. У минулий четвер, тиждень тому, було 15 331. І в нас сьогодні ще одужавших більше, ніж захворівших, другий день поспіль. 

У нас три тижні був карантин вихідного дня, були загальні обмеження по країні і більш жорсткий карантин на вихідні. М'яко кажучи, країна його не дуже добре дотримувалася, особливо в перші вихідні… 

Максимальний ефект, на який ми розраховували, це зменшення захворюваності до 20%, виходячи з законів епідеміології і досвіду інших країн. Це був максимальний ефект, на який ми розраховували, але головна мета була збити це ураганне розповсюдження (COVID-19), зростання кількості хворих.

Кінцеві результати ми побачимо, коли завершиться цей тиждень і ми зможемо порівняти статистику, але попередньо – якщо ми рівняємо день до дня – ми вже бачимо навіть зменшення не лише динаміки зростання, а й кількості захворівших".

Деталі: Степанов зазначив, що карантин вихідного дня від початку вводили на три тижні – і він завершився на минулих вихідних, 28-29 листопада. 

За словами голови МОЗ, зараз країна живе в умовах загальних карантинних обмежень, які раніше були визначені для помаранчевої зони епідемічної небезпеки. 

Міністр додав, що все одно люди хворіють і щодня в країні більше півтори тисячі госпіталізованих. 

Він закликав дотримуватися маскового режиму, дистанції та чистоти рук.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинCovid-2019коронавірусСтепанов
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