Зеленський призначив тимчасового керівника Херсонщини

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконуючим обов’язки голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Джерело: указ президента №530/2020

Деталі: Козир очолюватиме ОДА замість Юрія Гусєва, якого президент призначив гендиректором ДК "Укроборонпром".

Довідка: Козир з 5 вересня 2019 року працював на посаді заступника голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології. Його призначили через конкурсний відбір "LIFT".

Козирю 36 років, він уродженець Донецька, має три вищі освіти (бакалавр з правознавства, спеціаліст з фінансів та магістр з розробки родовищ корисних копалин).

Починав роботу з посади гірничого майстра на шахті ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" у Донецьку.

З 2005 по 2019 працював на різних посадах на шахтах (від гірничого майстра до виконуючого обов’язки директора шахти).

З серпня по вересень 2019 року був радником патронатної служби Херсонської обласної державної адміністрації.

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