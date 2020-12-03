Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Джерело: указ президента від 3 грудня (№532/2020)

Цьому передувало: 5 жовтня президент звільнив із посади генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса і призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків директора концерну.

2 грудня Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.

Довідка: Юрію Гусєву 41 рік. Він родом із Житомирщини. 2018 року Гусєв заробив 2,6 мільйона гривень. У власності подружжя Гусєвих кілька квартир, земельна ділянка та садовий будинок у Херсоні. Грошові активи Гусєвих – близько 327,5 тисяч гривень і 70 тисяч доларів.

Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України у 2014-2016 роках.

Із липня 2019 року він очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.

Ще на початку роботи Гусєва головою Херсонської ОДА Зеленський погрожував йому звільненням, якщо той до кінця 2019 року не забезпечить повне облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Кримом.

З 1999 року Гусєв працював радником голови Херсонської обладміністрації з питань молодіжної політики. У 2002 році балотувався до Верховної Ради за списками "Команди Озимого Покоління" колишнього міністра та глави СБУ Валерія Хорошковського.

З 2002 по 2009 року, згідно з біографією Гусєва, "очолював комерційні структури і займався підприємницькою діяльністю". Після цього працював у Міністерстві економіки, де займався політикою розвитку експорту та інвестиційною й інноваційною політикою.

З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту. В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.

Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича. Проект був спрямований на залучення фахівців до держслужби.

У 6 скликанні Ради Гусєв був помічником на громадських засадах нардепа від "Наша Україна – Народна самооборона" і майбутнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

З 2014 по 2016 роки був заступником міністра оборони Степана Полторака.

У 2019 році Гусєв збирався балотуватись до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Однак у червні політсила повідомила, що він "змінив свої плани". До того планував йти до парламенту разом із Мустафою Найемом та іншими у русі "Дій з нами".

Гусєв був членом громадського об'єднання "Земляцтво Херсонщини", до якого також входять голова Херсонської облради Владислав Мангер, екс-голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук, яких активісти та журналісти також пов'язують зі вбивством Катерини Гандзюк.

Після того, як цей факт сплив, 17 червня Гусєв написав, що вирішив вийти з об'єднання через можливе призначення очільником Херсонщини.