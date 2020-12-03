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У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Четвер, 3 грудня 2020, 12:22

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування.

Джерело: прес-конференція новопризначеного керівника концерну Юрія Гусєва

Пряма мова: "Планується, що наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування.

Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків".

Деталі: За його словами, замість концерну створять холдинг "Оборонні системи України" до якого ввійдуть холдинги, які опікуватимуться, авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними і морськими системами. 

Також планується створити аерокосмічний холдинг, який буде займатися авіабудуванням, аерокосмічними компонентами, космічними системами.

При цьому Гусєв заявив, що це лише попередня концепція, яка потребує обговорення, розгляду і затвердження. 

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: Укроборонпром


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