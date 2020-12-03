У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Джерело: прес-конференція новопризначеного керівника концерну Юрія Гусєва

Пряма мова: "Планується, що наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування.

Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків".

Деталі: За його словами, замість концерну створять два великі холдинги.

Зокрема, холдинг "Оборонні системи України" до якого ввійдуть холдинги, які опікуватимуться, авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними і морськими системами.

Також планується створити аерокосмічний холдинг, який буде займатися аерокосмічним будуванням, аерокосмічними компонентами, космічними системами.

Він зазначив, що утворення нового холдингу передбачає також формування наглядової ради.

При цьому Гусєв заявив, що це лише попередня концепція, яка потребує обговорення, розгляду і затвердження.

Глава концерну додав, що президент Володимир Зеленський дав йому доручення, щоб "Укроборонпром" у тому вигляді, який створювався ще Саламатіним, припинив своє існування і була запроваджена корпоративна культура управління.

Перші рішення щодо реалізації реформи концерну очікуються у наступні 6 місяців.

Гусєв додав, що з часу призначення 3 грудня ще не був на новому робочому місці. Щодо кадрових рішень він заявив, що будуть розглядати роботу кожного працівника.

Нагадаємо:

Зранку 3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Торік колишній глава "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус також говорив, що концерн трансформується у холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень.

Наразі "Укроборонпром" нараховує 116 підприємств.

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