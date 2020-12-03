Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Четвер, 3 грудня 2020, 14:33

Вища рада правосуддя рекомендує президенту Володимиру Зеленському призначити суддею Печерського суду Києва Віктора Кицюка, який у 2017 році був позбавлений статусу судді, а в 2014-му засуджував активістів "Автомайдану" за поїздку до Межигір'я.

Джерело: телетрансляція засідання ради

Деталі: ВРП "не виявила відомостей стосовно кандидата, які б свідчили про його невідповідність критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з призначенням його на посаду судді".

Також рада розглянула рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів і не встановила обставин, які б могли завадити внесенню подання президентові про призначення Кицюка суддею Печерського суду.

З огляду на це ВРП одностайно проголосувала за те, щоб направити відповідне подання Зеленському.

 

Як пояснила у Facebook юрист Центру протидії корупції Галина Чижик, за законом ВРП може ініціювати призначення лише того судді, який успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання, але Кицюк таке оцінювання взагалі не проходив.

Передісторія: У 2017 році Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання тоді ще президенту Петру Порошенку про призначення Віктора Кицюка на посаду судді Печерського райсуду Києва. При цьому ВРП відмовилась будь-яким чином покарати Кицюка.

Тоді правоохоронці оголосили Кицюку підозру у винесенні свідомо неправосудних рішень.

За даними юриста жертв Майдану Романа Маселка, суддя Печерського суду Кицюк разом з суддею Царевич у часи Революції Гідності на підставі сфальшованих документів позбавляли прав керування учасників поїздки до Межигіря 29 грудня 2013 року.

Прокуратура тоді встановила факт втручання в автоматизовану систему суду і усі справи "Автомайдану" потрапили лише до двох суддів - Царевич та Кицюка. А розподіл справ проводився рідною сестрою Кицюка, яка працювала тоді помічницею голови суду - Отрош. Цей факт давав можливість встановити, чому ж судді масово виносили рішення проти активістів, підтвердити тиск на цих суддів та організованість цих дій.

Вже у червні 2020 року Конституційний суд за поданням 55 народних депутатів визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки.

КС дійшов висновку, що у статті не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді є "неправосудними".

Євген Кізілов, УП
Теми: судМайданКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Позитивна динаміка і рекорд одужань від COVID-19 в Україні 

Новини 2 грудня: нові карантинні обмеження, результати соцопитувань

Усі новини...
суд
Велике незалежне видання Білорусі позбавили статусу ЗМІ
ВРП жаліється на нестачу грошей для судової системи у проєкті бюджету
Формування конституційного суду в Україні та зарубіжних країнах
Останні новини
15:48
Депутати вирішили, на скільки призначати керівника САП
15:47
ФотоП'яний чиновник ДСНС збив на смерть людину на Хмельниччині – ДБР
15:46
ВООЗ розглядає питання введення для подорожей електронних сертифікатів вакцинації
15:46
Шмигаль: До кінця року Україна може розмістити облігацій на 1 мільярд доларів
15:45
фотоПосли країн "Вишеградської четвірки" відвідали КПВВ "Золоте" в Луганській області
15:21
відеоТихановська заявила, що готова очолити Білорусь
15:04
В уряді розраховують, що дата приїзду місії МВФ буде відома цьогоріч
14:54
СБУ проводить обшуки в Укроборонпромі
14:49
Мінфін звинуватив заклади охорони здоров'я у неефективному використанні бюджетних грошей
14:40
В Україні 270 тис. мам зможуть вийти на роботу, якщо збільшити доступ до дитсадків. Дослідження
Усі новини...