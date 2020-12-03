ВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Вища рада правосуддя рекомендує президенту Володимиру Зеленському призначити суддею Печерського суду Києва Віктора Кицюка, який у 2017 році був позбавлений статусу судді, а в 2014-му засуджував активістів "Автомайдану" за поїздку до Межигір'я.

Джерело: телетрансляція засідання ради

Деталі: ВРП "не виявила відомостей стосовно кандидата, які б свідчили про його невідповідність критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв'язку з призначенням його на посаду судді".

Також рада розглянула рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів і не встановила обставин, які б могли завадити внесенню подання президентові про призначення Кицюка суддею Печерського суду.

З огляду на це ВРП одностайно проголосувала за те, щоб направити відповідне подання Зеленському.

Як пояснила у Facebook юрист Центру протидії корупції Галина Чижик, за законом ВРП може ініціювати призначення лише того судді, який успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання, але Кицюк таке оцінювання взагалі не проходив.

Передісторія: У 2017 році Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання тоді ще президенту Петру Порошенку про призначення Віктора Кицюка на посаду судді Печерського райсуду Києва. При цьому ВРП відмовилась будь-яким чином покарати Кицюка.

Тоді правоохоронці оголосили Кицюку підозру у винесенні свідомо неправосудних рішень.

За даними юриста жертв Майдану Романа Маселка, суддя Печерського суду Кицюк разом з суддею Царевич у часи Революції Гідності на підставі сфальшованих документів позбавляли прав керування учасників поїздки до Межигіря 29 грудня 2013 року.

Прокуратура тоді встановила факт втручання в автоматизовану систему суду і усі справи "Автомайдану" потрапили лише до двох суддів - Царевич та Кицюка. А розподіл справ проводився рідною сестрою Кицюка, яка працювала тоді помічницею голови суду - Отрош. Цей факт давав можливість встановити, чому ж судді масово виносили рішення проти активістів, підтвердити тиск на цих суддів та організованість цих дій.

Вже у червні 2020 року Конституційний суд за поданням 55 народних депутатів визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки.

КС дійшов висновку, що у статті не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді є "неправосудними".