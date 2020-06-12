КС скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки

Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки.

Джерело: пресслужба КС з посиланням на рішення суду від 11 червня

Дослівно: "Конституційний Суд 11 червня ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів щодо відповідності Конституції статті 375 Кримінального кодексу. Цим рішенням суд визнав неконституційною оспорювану статтю".

Деталі: Статтею 375 ККУ встановлено кримінальну відповідальність суддів за постановлення "завідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови.

Автори клопотання наголошували, що сполучення слів "завідомо неправосудного" є оцінним, його зміст законодавчо не визначений, що не забезпечує передбачності застосування оспорюваної норми кодексу.

На думку нардепів, стаття 375 ККУ суперечить принципу верховенства права, що порушує вимоги низки статей Конституції.

КС у свою чергу дійшов висновку, що в статті 375 ККУ не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді чи суддів є "неправосудними", а також не розкрито змісту сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.

Судді також наголосили, що стаття 375 ККУ має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачності. А встановлення кримінальної відповідальності за постановлення "завідомо неправосудного" судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів.

На думку КС, конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 ККУ.

Суд також відтермінував втрату чинності цієї статті на 6 місяців. Верховна Рада має привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею у відповідність із Конституцією та рішенням КС.

Рішення КС є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскарженим.

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