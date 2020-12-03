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Депутати вирішили, на скільки призначати керівника САП

Четвер, 3 грудня 2020, 15:48

Народні депутати підтримали законопроект № 4227, яким передбачається, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на 5 років.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пояснювальна записка: "Запропоноване уточнення абзаців частини четвертої статті 39 Закону України "Про прокуратуру", дія якої зупинена, дозволить відновити положення, яким передбачено, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років".

Що було раніше: Зеленський сподівається, що керівника САП незалежна комісія обере найближчими місяцями. 

Євросоюз, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної Ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП.

Передісторія: 

  • Антикорупційну прокуратуру створили у 2015 році. Тоді ж за результатами конкурсу призначили першого керівника САП Назара Холодницького. 
  • Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року. 
  • Відтоді виконувати обов'язки керівника САП став Максим Грищук. 

Читайте більше: Помічник нардепа-ексрегіонала, топміліціонер часів Януковича чи антикорупціонери: хто вибиратиме голову САП

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураВерховна Радапрокуратура


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