Зеленський розраховує, що незалежного керівника САП оберуть в найближчі місяці
Президент Володимир Зеленський сподівається, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежна комісія обере найближчими місяцями.
Джерело: Зеленський на пресконференції у рамках саміту Україна-ЄС, передає "Укрінформ"
Пряма мова: "Антикорупційний прокурор – він (Назар Холодницький – УП) сам звільнився, потім була організована комісія, комісія абсолютно незалежна. Учора було перше засідання, генеральний прокурор проводила перше засідання, були представники наших міжнародних партнерів і я думаю, що найближчими місяцями, тому що це великий конкурс, мені кажуть, що може бути навіть декілька сотень людей на цю посаду, обереться незалежний антикорупційний прокурор".
Деталі: Водночас президент вважає, що боротьба із корупцією виявилась "найскладнішим кроком", хоча його команда "багато чого зробила для того, щоб її побороти". Раніше ж Зеленський просив не називати Україну "корумпованою", бо "це вже не правда".
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Передісторія:
- Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії. Постанову підтримали нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депгрупи "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні.
- Ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.
- Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
- Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що 4 з 7 кандидатів у члени комісії щодо керівника САП – не відповідають нормі закону, що членами комісії можуть бути особи з бездоганною діловою репутацією, професійним та моральними якостями, які мають суспільний авторитет. Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.
- В Офісі президента заявили, що ухвалення Радою постанови про визначення комісії, яка обиратиме керівника САП "взяли до відома, як узяли до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту".