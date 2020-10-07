Зеленський розраховує, що незалежного керівника САП оберуть в найближчі місяці

Президент Володимир Зеленський сподівається, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежна комісія обере найближчими місяцями.

Джерело: Зеленський на пресконференції у рамках саміту Україна-ЄС, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Антикорупційний прокурор – він (Назар Холодницький – УП) сам звільнився, потім була організована комісія, комісія абсолютно незалежна. Учора було перше засідання, генеральний прокурор проводила перше засідання, були представники наших міжнародних партнерів і я думаю, що найближчими місяцями, тому що це великий конкурс, мені кажуть, що може бути навіть декілька сотень людей на цю посаду, обереться незалежний антикорупційний прокурор".

Деталі: Водночас президент вважає, що боротьба із корупцією виявилась "найскладнішим кроком", хоча його команда "багато чого зробила для того, щоб її побороти". Раніше ж Зеленський просив не називати Україну "корумпованою", бо "це вже не правда".

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