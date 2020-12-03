Загибель працівника адміністрації Порошенка: прокурор просить 9 років для нападника

Прокурор у дебатах попросив 9 років позбавлення волі для обвинуваченого у нападі на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого в березні 2019 року.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: 3 грудня в Шевченківському районному суді міста Києва відбулись судові дебати у провадженні за обвинуваченням громадянина Вірменії у вчиненні розбійного нападу.

Прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна.

У свою чергу обвинувачений у ході дебатів визнав свою вину частково.

Заслухавши сторони, суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого та призначив на 20 січня 2021 року виступ обвинуваченого з останнім словом.

Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Що передувало: В жовтні 2019 року стало відомо, що додаткова токсикологічна експертиза виявила медичний препарат клозапін в організмі співробітника Адміністрації президента часів президентства Петра Порошенка Олександра Бухтатого, якого знайшли мертвим 14 березня.

Прокуратура пояснила, що слідство має достатньо доказів щодо причетності до розбійного нападу на Бухтатого двох осіб, один із яких затриманий по гарячих слідах громадянин Вірменії.

Однак попри проведену масштабну роботу слідству не вдалося встановити причетність цих осіб до дій, які призвели до смерті потерпілого у зв’язку з потраплянням в організм клозапіну. Тому дії нападників кваліфіковані за 2 с. 187 КК України – розбій.

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