В організмі загиблого працівника Адміністрації президента виявили психотроп

Додаткова токсикологічна експертиза виявила медичний препарат клозапін в організмі співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, якого знайшли мертвим 14 березня.

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Максимець: "Результати засвідчили наявність в організмі потерпілого клозапіну та етилового спирту, які потрапили в його організм одночасно приблизно за 3-5 годин до настання смерті".

Деталі: Згідно з попердньою експертизою, тілесні ушкодження, які отримав загиблий, не мають причинно-наслідкового зв’язку із його смертю: їх завдано приблизно за годину до її настання. Щоб отримати відповіді на питання щодо обставин загибелі Бухтатого, було прийнято рішення провести додаткову токсикологічну експертизу. Вона й показала наявність в організмі загиблого алкоголю та медпрепарату.

Максимець пояснює, що слідство має достатньо доказів щодо причетності до розбійного нападу на Бухтатого двох осіб, один із яких (затриманий по гарячих слідах громадянин Вірменії – ред.) тепер постане перед судом (обвинувальний акт скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті).

Водночас проведеними слідчими та розшуковими діями слідству не вдалося встановити причетність цих осіб до дій, які призвели до смерті потерпілого у зв’язку з потраплянням в організм клозапіну.

Тому дії нападників кваліфіковані за 2 с. 187 КК України - розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу, санкція якої передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Одночасно продовжується активна робота з встановлення особи другого нападника.

Матеріали відносно нього виділені в окреме кримінальне провадження.

Додатково: З метою пограбування злочинці нерідко використовують сильнодіючі лікарські засоби як то клофелін чи азалепін (він же клозапін), які підмішують в алкоголь.

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