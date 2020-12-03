Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ

Фірма тестя скандального заступника Єрмака Олега Татарова отримала від Київради землі на 21 мільйон гривень одразу після його призначення в Офіс президента.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Компанія "Дейрінг Капітал", співвласником якої є тесть Татарова Олександр Павлушин, отримала землю під забудову. Йдеться про майже півтора гектари у Святошинському районі на Краснова,33. Її "Дейрінгу" віддали в оренду на 10 років для будівництва житлового комплексу. Проєкт цього рішення було зареєстровано наприкінці липня, за два тижні до призначення Олега Татарова в Офіс Президента, а в порядок денний проєкт потрапив у вересні – вже після того, як Татаров став заступником глави Офісу. Рішення про виділення землі ухвалили 24 вересня.

Як вдалося з'ясувати журналістам-розслідувачам, "Дейрінг Капітал" був зареєстрований у жовтні 2019 року, тож у компанії відсутній будь-який будівельний бекграунд. Власниками фірми записані троє людей. Окрім Павлушина - це Геннадій Пожарун і Людмила Міщенко.

За даними Bihus.Info, тесть Татарова Павлушин родом з Кіровоградської області, де чоловік зареєстрований як фізична особа-підприємець. ФОП займається маршрутними перевезеннями і має відповідну ліцензію. Іншої інформації про бізнес Павлушина, тим паче пов’язаний із будівництвом, журналістам знайти не вдалося, як і інформації про достатні статки для купівлі нерухомості в Києві і старту будівельного бізнесу.

Також відомо, що в січні Татаров і його дружина Тетяна запустили процес розірвання шлюбу, справа потрапила до Деснянського райсуду. Наразі невідомо, чи є це розлучення фіктивним – для приховування чи збереження майна та активів родини.

Нагадаємо: Олег Татаров був призначений в Офіс президента в серпні. Тут він одразу зайнявся питаннями координації силових органів.

За президента Віктора Януковича Татаров працював в Головному слідчому управлінні МВС.

Під час Революції Гідності він був одним з "рупорів" силового блоку і виправдовував дії тодішньої влади і силовиків.

В подальшому Татаров зайнявся адвокатською діяльністю, його клієнтами були, наприклад, ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов і нардеп Вадим Новинський. Паралельно Татаров працював з будівельною компанією "Укрбуд". Якраз в цей період відбувався так званий "квартирний скандал з Нацгвардією".

Передісторія: Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до так званої справи "Укрбуду" і квартир Нацгвардії, в якій фігурує екснардеп та забудовник Максим Микитась.

Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці, біля станції метро "Червоний хутір".

Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 81,6 млн грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.