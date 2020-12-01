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НАБУ розслідує справу стосовно заступника Єрмака, який сварив Ситника – джерела

Вівторок, 1 грудня 2020, 13:05
Фото wz.lviv.ua

Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: три співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.

З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.

До призначення в Офіс президента Олег Татаров був адвокатом і, зокрема, представляв інтереси "Укрбуду", а також працював у фірмі юристом.

За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.

Пізніше в "Укрбуді" посилались на цю експертизу, яка нібито показала відсутність збитків.

У справі стосовно Татарова НАБУ отримало дозвіл суду на проведення негласних слідчих дій, тобто прослуховування.

Татаров дізнався про прослуховування від Служби безпеки України і після цього звертався за допомогою до керівника ОП Андрія Єрмака.

Не отримавши підтримки, заступник Єрмака вирішив дати інтерв’ю, в якому сказав, що очільник НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".

Одне з джерел УП звертає увагу, що Татаров досі має адвокатський статус, хоча дія його свідоцтва призупинена.

Прослуховування адвокатів можливе лише з погодження генерального прокурора. При цьому детективи НАБУ не отримували санкцію від Ірини Венедіктової, їхні дії погоджував прокурор Антикорупційної прокуратури.

За словами співрозмовника, це може поставити під сумнів законність доказів, зібраних стосовно Татарова. 

Водночас, за даними УП, позиція НАБУ і Антикорупційної прокуратури полягає в тому, що недоторканість не поширюється на адвокатів, чиє свідоцтво призупинене.

Що було раніше: 19 листопада президент Володимир Зеленський запевняв послів G7, що гарантує збереження посади директора НАБУ за Ситником.

При цьому Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".

Згодом в ОП сказали, що заява Татарова є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції президента.

Знати більше: Команда Венедіктової: вічні прокурори, привиди минулого і Піскун

Українська правда
Теми: НАБУСитникОфіс президента


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