Секретарем Київради обрали депутата, який втрапляв у скандал з дипломом

Секретарем Київської міської ради обрали депутата від "Удару" Володимира Бондаренка.

Джерело: засідання Київради 3 грудня

Деталі: Кандидатуру Бондаренка підтримали 114 голосами зі 119 під час таємного голосування.

Бондаренка запропонував на цю посаду мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що знає Бондаренка багато років, що він "компетентний, ефективний, компромісний і зможе виконувати свої обов’язки".

Бондаренко заявив, що "буде тримати марку" своїх попередників Олексія Резнікова та Володимира Прокопіва, та робити все для того, щоб Київрада працювала стабільно, а кожен з депутатів почувався комфортно.

Він додав, що, попри те, що обраний від політсили, буде помічником для кожного зі 119 депутатів.

Довідково. Бондаренку 35 років, за освітою адвокат. Він був обраний від партії "Удар" Кличка (8 номер у списку). За нього віддали голоси 1006 виборців.

Бондаренко працює у команді Кличка понад 10 років. З 2007 по 2013 рік був помічником Кличка у Київраді. У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7-го скликання від УДАРу під 77 у списку партії, але обраний не був. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді. З 2014 по 2017 рік працював керівником апарату КМДА.

У серпні 2017 року був звільнений після розслідування програми "Схеми" стосовно підробленого диплома.

У січні 2018 року Шевченківський райсуд Києва звільнив Бондаренка від кримінальної відповідальності за використання підробленого диплома про освіту.