Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Секретарем Київради обрали депутата, який втрапляв у скандал з дипломом

Четвер, 3 грудня 2020, 19:20
фото: фейсбук-сторінка Бондаренка

Секретарем Київської міської ради обрали депутата від "Удару" Володимира Бондаренка.

Джерело: засідання Київради 3 грудня

Деталі: Кандидатуру Бондаренка підтримали 114 голосами зі 119 під час таємного голосування.

Бондаренка запропонував на цю посаду мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що знає Бондаренка багато років, що він "компетентний, ефективний, компромісний і зможе виконувати свої обов’язки". 

Бондаренко заявив, що "буде тримати марку" своїх попередників Олексія Резнікова та Володимира Прокопіва, та робити все для того, щоб Київрада працювала стабільно, а кожен з депутатів почувався комфортно.

Він додав, що, попри те, що обраний від політсили, буде помічником для кожного зі 119 депутатів.

Довідково. Бондаренку 35 років, за освітою адвокат. Він був обраний від партії "Удар" Кличка (8 номер у списку). За нього віддали голоси 1006 виборців.

Бондаренко працює у команді Кличка понад 10 років. З 2007 по 2013 рік був помічником Кличка у Київраді. У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7-го скликання від УДАРу під 77 у списку партії, але обраний не був. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді. З 2014 по 2017 рік працював керівником апарату КМДА.

У серпні 2017 року був звільнений після розслідування програми "Схеми" стосовно підробленого диплома.

У січні 2018 року Шевченківський райсуд Києва звільнив Бондаренка від кримінальної відповідальності за використання підробленого диплома про освіту.

Українська правда
Теми: Київ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 4 грудня: ФСБ і "обстріли на кордоні", ймовірний локдаун у січні

Під час ймовірного локдауну кордони для українців будуть відкритими – Зеленський

У справі Микитася сплив "мільйонний хабар Гройсману", в експрем'єра заперечують

Екскомандир "Беркуту", якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, поновився на посаді в МВС

Рада повернула покарання за брехню в декларації, але без в'язниці

інфографікаСоціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків

Усі новини...
Київ
Поліція Києва вже піймала в метро 148 порушників карантину
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
Загибель працівника адміністрації Порошенка: прокурор просить 9 років для нападника
Останні новини
04:48
NASA повідомила, коли модернізований вантажний корабель SpaceX притискується до МКС
03:34
У світі знов антирекорд з кількість заражень за добу
02:59
Молдова: Додон сподівається встигнути підписати закон про російську мову до інавгурації Санду
01:29
Касацію у справі Пукача не можуть розглянути з 2016 року – адвокатка Ґонґадзе
00:33
Україна залишається одним з лідерів в Європі за кількістю нових випадків COVID-19
23:59
Степанов каже, що 4 з 5 COVID-тестів в Україні роблять безкоштовно
23:27
фото, відеоНад окупованим Кримом пролетів великий український прапор
22:45
ЄС виділив 2 млн євро на сучасні центри обробки даних для Нацполіції
22:24
Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС
22:05
Новини економіки: ФОПів звільнили від податків на карантин, ціни на нафту зростають
Усі новини...