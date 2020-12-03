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У Франції заклали перші корпуси катерів для українських прикордонників

Четвер, 3 грудня 2020, 18:30
У Франції заклали перші корпуси катерів для українських прикордонників

Розпочалось будівництво катерів для Державної прикордонної служби в рамках українсько-французького рамкового договору з посилення системи морської безпеки та охорони кордону України.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова: "Розпочалось будівництво катерів для Державної прикордонної служби. Корпуси вже готові на 30-50%. За 3 роки українські прикордонники отримають 20 суден для охорони кордону, операцій спостереження та протидії ДРГ: 5 з них буде виготовлено в Україні". 

Деталі: Очікується, що вже на початку весни 2021 року група українських експертів відбуде у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.

Українська та французька сторона обговорюють можливість комплектування майбутніх прикордонних катерів певним обладнанням та іншими засобами, необхідними для охорони морських рубежів.  Крім того, наразі обговорюються питання навчання технічного персоналу та команд катерів, технічної підтримки і післяпродажного обслуговування тощо.

Передісторія:

  • Восени 2019 року була підписана міжурядова рамкова угода між Україною і Францією на виготовлення і поставку для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів.
  • Угода була ратифікована Верховною Радою 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва катерів на суму 136,5 млн євро.
  • французька компанія ОСЕА обрала українським партнером суднобудівне підприємство "Нібулон", яке збудує п‘ять суден проєкту FPB 98 MKI.
  • 22 липня 2020 року у Миколаєві на території заводу "Нібулон" було підписано відповідний контракт.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаМВСФранція
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