У Франції заклали перші корпуси катерів для українських прикордонників

Розпочалось будівництво катерів для Державної прикордонної служби в рамках українсько-французького рамкового договору з посилення системи морської безпеки та охорони кордону України.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова: "Розпочалось будівництво катерів для Державної прикордонної служби. Корпуси вже готові на 30-50%. За 3 роки українські прикордонники отримають 20 суден для охорони кордону, операцій спостереження та протидії ДРГ: 5 з них буде виготовлено в Україні".

Деталі: Очікується, що вже на початку весни 2021 року група українських експертів відбуде у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.

Українська та французька сторона обговорюють можливість комплектування майбутніх прикордонних катерів певним обладнанням та іншими засобами, необхідними для охорони морських рубежів. Крім того, наразі обговорюються питання навчання технічного персоналу та команд катерів, технічної підтримки і післяпродажного обслуговування тощо.

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