Сім членів уряду ще не пройшли люстраційну перевірку – ВР

Перевірку, передбачену законом "Про очищення влади", все ще не завершено щодо семи членів Кабінету міністрів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на запит

Дослівно: "Ще не завершено раніше розпочату люстраційну перевірку щодо: віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова (розпочато 2 вересня 2019 року, повторно розпочато 10 березня 2020 року), віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського (розпочато 17 липня 2020 року), міністра соціальної політики Марини Лазебної (розпочато 16 березня 2020 року)".

Деталі: Також ще перевіряють міністра юстиції Дениса Малюську (розпочато 2 вересня 2019 року, повторно розпочато 10 березня 2020 року), міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка (23 березня 2020 року), міністра оборони Андрія Тарана (10 березня 2020 року) і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка (розпочато 9 червня 2020 року).



Що стосується інших членів уряду, зокрема і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, то щодо них перевірку завершили.



За її результатами встановлено, що них не застосовуються заборони, визначені частинами 3 і 4 статті 1 закону "Про очищення влади".



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