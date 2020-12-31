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Словенія відновила роботу АЕС, яку зупиняла після землетрусу у Хорватії

Четвер, 31 грудня 2020, 09:49

Оператор словенської АЕС у Кршко оголосив, що станція повернеться до роботи увечері 30 грудня, через день після профілактичної зупинки у зв’язку з сильним землетрусом у Хорватії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Запуск станції планувався на 9 годину вечора, з відновленням роботи у звичайному режимі 31 грудня. 

"Обладнання дослідили та протестували. На місці не відбулося жодних пошкоджень, системи фукнціонують правильно", - зазначають у повідомленні. У день найсильнішого хорватського землетрусу система автоматично зупинила роботу станції.

Станція, за планом, мала вийти з експлуатації у 2023 році - після 40 років роботи, але у 2015 році термін її роботи вирішили продовжити ще на 20 років, попри протести деяких екоактивістів. Станція забезпечує близько 20% потреб Словенії в електроенергії, а також близько 15% потреб Хорватії.

Нагадаємо, за останні декілька днів у Хорватії сталося три суттєвих землетруси. Найпотужніший з них, силою до 6,4 балів за шкалою Ріхтера, призвів до значних руйнувань у Загребі, місті Петриня, поблизу якого розташовувався епіцентр, та низці довколишніх містечок і сіл.

Внаслідок землетрусу 7 людей загинули, десятки отримали поранення, а сотням довелося ночувати на вулиці через загрозу обвалу у своїх помешканнях.

Після найсильнішого поштовху, в країні зафіксували ще низку дрібніших землетрусів.

Теми: СловеніяХорватіястихійне лихоенергетика
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