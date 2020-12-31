Україна вже купила трохи вакцини проти COVID, але на експрес-тести витратила більше

Україна у 2020 році закупила вакцину від COVID-19 на суму 964 млн грн, а також експрес-тести на суму 989 млн грн.

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу 31 грудня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Закуплено 5,9 млн експрес-тестів на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментів для лікування COVID-19 тільки за централізованими закупівлями для постачань на 146 млн грн, засобів індивідуального захисту для медиків на суму понад 730 млн грн.

Напередодні здійснили одну з перших закупівель вакцини на суму 964 млн грн. Закуплено 200 апаратів ШВЛ на суму 84 млн грн".

Деталі: Шаталова додала, що загалом МОЗ на закупівлю лікзасобів, медвиробів і медобладнання у 2020 році спрямував 12,8 млрд грн.

Вона уточнила, що йдеться про централізовані закупівлі коштами бюджету 2020 року, а також коштами з Фонду боротьби з COVID-19.

Упродовж 2020 року МОЗ забезпечило постачання лікзасобів і медвиробів на загальну суму понад 6,5 млрд грн.

МОЗ також віддало доручення на закупівлю 416 автомобілів "екстренки" на суму 728 млн грн та ініціювало закупівлю 161 комп'ютерного томографа на суму 2,3 млрд грн, з яких 48 уже поставили до медзакладів.

Окрім цього, за словами заступниці міністра, регіональні медзаклади оперативно уклали договори про закупівлю нових апаратів ультразвукової діагностики та рентген-систем на загальну суму понад 1 млрд грн.

Крім того, в рамках спільного проекту міністерства зі Світовим банком "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" у 2020 році реалізували програми у восьми регіонах на суму понад 2,6 млрд грн.