Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новий рік прийде з дощами

Четвер, 31 грудня 2020, 14:29
Фото Folk Ukraine

1 січня в Україні буде тепло, вночі та вдень майже по всій території дощі, на заході з мокрим снігом.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "1 січня вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, на заході з мокрим снігом".

 

Деталі: Температура у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у південній частині 9-14°.

2-3 січня без істотних опадів, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах подекуди 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до +10°.

 

Вітер в Україні переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

OCCRP назвав злочинця року. Коломойський вийшов у фінал

США висунули нові обвинувачення Коломойському та Боголюбову

фотоОфіс Венедіктової: Гранати під дверима у матері Шабуніна були без вибухівки

9 699 хворих на COVID в Україні за добу, одужали на дві тисячі більше

Матері Шабуніна підклали вибухівку - поліція

відеоЛукашенко: Поки останній омонівець мені не скаже йти, я буду наглухо стояти

Усі новини...
погода
Ніч на 30 грудня в Києві побила температурний рекорд
В останні дні грудня Україну накриє туман і сильний вітер
Синоптик розповіла про погоду на Новий рік і 1 січня: будемо стрибати по калюжах
Останні новини
14:29
Новий рік прийде з дощами
14:25
У Франції за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч поліцейських
14:20
Новий рік у поїздах зустрічатимуть більше 5,4 тисячі пасажирів
14:05
Уряд підписав угоди щодо розподілу ділянок на видобування газу
13:59
документДБР вирішило щомісяця звітувати про "справи Майдану"
13:32
У Львові судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію на виборах мера
13:19
У Чехії другий день поспіль рекорд заражень - майже 17 тисяч
13:16
Антимонопольний комітет дозволив злиття Peugeot та Fiat Chrysler
13:09
Шабунін повідомив про ще одну підкинуту вибухівку
12:51
інфографікаBitcoin за день подорожчав на 700 доларів і продовжує йти вгору
Усі новини...