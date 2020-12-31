Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий рік прийде з дощами

Четвер, 31 грудня 2020, 13:29
Новий рік прийде з дощами
Фото Folk Ukraine

1 січня в Україні буде тепло, вночі та вдень майже по всій території дощі, на заході з мокрим снігом.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "1 січня вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, на заході з мокрим снігом".

 

Деталі: Температура у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у південній частині 9-14°.

2-3 січня без істотних опадів, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах подекуди 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до +10°.

 

Вітер в Україні переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
погода
Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
Останні новини
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: