Новий рік прийде з дощами

1 січня в Україні буде тепло, вночі та вдень майже по всій території дощі, на заході з мокрим снігом.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "1 січня вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, на заході з мокрим снігом".

Деталі: Температура у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у південній частині 9-14°.

2-3 січня без істотних опадів, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах подекуди 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до +10°.

Вітер в Україні переважно південно-західний, 5-10 м/с.