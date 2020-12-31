Папа Римський через хворобу пропустить новорічні меси

Папа Римський Франциск не очолюватиме богослужінь, що традиційно відбуваються увечері 31 грудня та вранці 1 січня нового року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Ватикана.

Як розповів директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, Папа Франциск не дотримається цієї традиції через стан здоров’я і буде змушений пропустити месу "внаслідок болючої невралгії сідничного нерва". Натомість вечірню та подячну молитву за рік, що минає, 31 грудня ввечері очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії Кардиналів, а Святу Месу 1 січня очолить кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар.

Від 2013 року, коли Папа Франциск очолив Ватикан, він ще не пропускав новорічних богослужінь.

Утім, у Ватикані запевнили, що вірячи зможуть побачити Папу - він проведе молитву "Ангел Господній" 1 січня, що транслюватиметься з бібліотеки Апостольського палацу.

Тиждень тому, коли у Ватикані оприлюднили "коронавірусні" новорічні плани, які довелося змінити через комендантську годину у Римі, передбачалося, що Папа служитиме особисто, однак церемонія буде доступна для вірян лише через трансляцію.

Як повідомляла "Європейська правда", цього року Пара Римський у різдвяному посланні побажав Україні миру і згадав про вакцини.