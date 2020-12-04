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21-ша вантажна місія Spacex стартує до МКС на початку грудня

П'ятниця, 4 грудня 2020, 02:01
21-ша вантажна місія Spacex стартує до МКС на початку грудня

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 5 грудня здійснити запуск 21-ї вантажної місії до Міжнародної космічної станції.

Джерело: Spacex в Twitter. Сайт NASA

Деталі: Ракета-носій Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту стартуватиме з комплексу 39А в космічному центрі Кеннеді, Флорида 5 грудня о 18:39 за Києвом (11:39 a.m. ET ). 

Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 використовується вже вчетверте. До цього він доставив двох астронавтів на МКС та вивів на орбіту місії ANASIS-II і Starlink.

Як зазначає компанія, ця модицікафія Dragon вміщує на 50% більш вантажу ніж попередня модель.

Космічний корабель доставить на МКС "критично важливі матеріали і обладнання". У цю поставку включені матеріали для різних наукових експериментів, в тому числі зразки метеоритів і мікроби, тривимірна інженерія тканин серця, а також інструмент для швидкого і точного аналізу крові в умовах мікрогравітації.

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Довідка: Нині екіпаж МКС складається 7 людей.

Що передувало: Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до першого тестового польоту на 15 кілометрів.

Теми: космосІлон Маск
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