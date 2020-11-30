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Тестовий запуск міжпланетного корабля Spacex Starship заплановано на початок грудня

Понеділок, 30 листопада 2020, 00:30
Тестовий запуск міжпланетного корабля Spacex Starship заплановано на початок грудня
Фото: NASASpaceFlight.com

Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до першого тестового польоту на 15 кілометрів.

Джерело: Маск в Twitter

Деталі: Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів після остаточної передстартової перевірки, яка запланована на понеділок.

Напередодні Маск зазначив, що з "ймовірність ⅓ (33.3% - ред) запуск пройде успішно.

Як зазначає Spacex, наступна тестова модель Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14 та 15-та модифікації Starship зараз виготовляються.

Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас.

 
Стартовий комплекс Spacex в Бока Чика, штат Техас

Що передувало: SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship SN6, який планується використовувати для польотів до Червоної планети. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: космосІлон Маск
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