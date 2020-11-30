Тестовий запуск міжпланетного корабля Spacex Starship заплановано на початок грудня
Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до першого тестового польоту на 15 кілометрів.
Джерело: Маск в Twitter
Деталі: Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship планують вперше запустити на 15 кілометрів після остаточної передстартової перевірки, яка запланована на понеділок.
Напередодні Маск зазначив, що з "ймовірність ⅓ (33.3% - ред) запуск (і посадка) пройде успішно.
Запуск і посадка корабля буде здійснюватись з пускового комплексу Spacex в Бока Чика, штат Техас.
Що передувало: SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship SN6, який планується використовувати для польотів до Червоної планети. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.