У Києві понад тисяча пацієнтів з COVID у важкому стані
За добу 3 грудня у столиці зафіксували 1374 нових хворих на коронавірус, 26 людей померли, понад тисяча пацієнтів перебуває у лікарнях у важкому стані.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 1374 хворих на коронавірус. 26 людей – померли".
Деталі: Серед нових хворих 794 жінки віком від 18 до 92 років, 498 чоловіків віком від 18 до 85 років, 33 дівчинки від одного до 17 років і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, і 78 медиків.
79 осіб госпіталізували.
Загалом у стаціонарах медзакладів Києва наразі лікується 2131 хворий на коронавірус, з них 19 – діти.
1158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.
3 грудня найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (219), Солом’янському (213) та в Голосіївському (156) районах.
Станом на 4 грудня у столиці вже 76 750 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли 1395 хворих. Одужали 24 585 мешканців Києва, з них 310 за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 3 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, одужали 13 383 пацієнти, госпіталізували 1 776 осіб, летальних випадків із коронавірусом – 235.