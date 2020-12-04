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У Києві понад тисяча пацієнтів з COVID у важкому стані

П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:23
У Києві понад тисяча пацієнтів з COVID у важкому стані
Фото КМДА

За добу 3 грудня у столиці зафіксували 1374 нових хворих на коронавірус, 26 людей померли, понад тисяча пацієнтів перебуває у лікарнях у важкому стані.

​​Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 1374 хворих на коронавірус. 26 людей – померли".

Деталі: Серед нових хворих 794 жінки віком від 18 до 92 років, 498 чоловіків віком від 18 до 85 років, 33 дівчинки від одного до 17 років і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, і 78 медиків.

79 осіб госпіталізували.

Загалом у стаціонарах медзакладів Києва наразі лікується 2131 хворий на коронавірус, з них 19 – діти.

1158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.

3 грудня найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (219), Солом’янському (213) та в Голосіївському (156) районах.

Станом на 4 грудня у столиці вже 76 750 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли 1395 хворих. Одужали 24 585 мешканців Києва, з них 310 за минулу добу.

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Передісторія: 

  • За добу 3 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, одужали 13 383 пацієнти, госпіталізували 1 776 осіб, летальних випадків із коронавірусом – 235.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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